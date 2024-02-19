Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Uyuşturucu temini ve kullandırmaktan gözaltına alındı

        SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, O.E. (25), 17 yaşındaki bir kişiye uyuşturucu madde kullandırdığı ve temin ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında şüphe üzerine O.E.'nin (25) evinde arama yaptı. Bu sırada ekipler, evde bulunan İ.S.'nin hal ve hareketlerinden dolayı uyuşturucu madde etkisinde olduğunu değerlendirdi. İ.S.'nin raporunun sonucu pozitif çıktı. Olayla ilgili O.E., İ.S.'ye 'Uyuşturucu madde kullandırmak ve temin etmek' suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 16:22 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuşturucu temini ve kullandırmaktan gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN’un Tekkeköy ilçesinde, O.E. (25), 17 yaşındaki bir kişiye uyuşturucu madde kullandırdığı ve temin ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında şüphe üzerine O.E.’nin (25) evinde arama yaptı. Bu sırada ekipler, evde bulunan İ.S.’nin hal ve hareketlerinden dolayı uyuşturucu madde etkisinde olduğunu değerlendirdi. İ.S.’nin raporunun sonucu pozitif çıktı. Olayla ilgili O.E., İ.S.’ye ‘Uyuşturucu madde kullandırmak ve temin etmek’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        "Putin'in Navalny'i neden öldürdüğünü biliyoruz"
        "Putin'in Navalny'i neden öldürdüğünü biliyoruz"
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Mekanlardaki bilinen uygulamaya vize
        Mekanlardaki bilinen uygulamaya vize
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Amonyak gazı faciasında flaş gözaltılar!
        Amonyak gazı faciasında flaş gözaltılar!
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        İsrail, Brezilya Devlet Başkanını 'istenmeyen kişi' ilan etti
        İsrail, Brezilya Devlet Başkanını 'istenmeyen kişi' ilan etti
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra
        Santos kararını verdi!
        Santos kararını verdi!
        Haluk Levent'ten çağrı
        Haluk Levent'ten çağrı
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi

        Benzer Haberler

        Samsun'da "Haydi Çocuklar Camiye" projesinde ödül töreni yapıldı
        Samsun'da "Haydi Çocuklar Camiye" projesinde ödül töreni yapıldı
        Samsun'da tarihi eser niteliğinde 42 obje ele geçirildi
        Samsun'da tarihi eser niteliğinde 42 obje ele geçirildi
        Tekkeköy'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Tekkeköy'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Havza'da çocuk oyunu "Karlar Kraliçesi" sahnelendi
        Havza'da çocuk oyunu "Karlar Kraliçesi" sahnelendi
        Samsun'da 1 ton 360 kilo kaçak tütün ele geçirildi; 2 gözaltı
        Samsun'da 1 ton 360 kilo kaçak tütün ele geçirildi; 2 gözaltı
        Hırsızlıktan hükümlü firari yakalandı
        Hırsızlıktan hükümlü firari yakalandı