Uyuşturucu temini ve kullandırmaktan gözaltına alındı SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, O.E. (25), 17 yaşındaki bir kişiye uyuşturucu madde kullandırdığı ve temin ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında şüphe üzerine O.E.'nin (25) evinde arama yaptı. Bu sırada ekipler, evde bulunan İ.S.'nin hal ve hareketlerinden dolayı uyuşturucu madde etkisinde olduğunu değerlendirdi. İ.S.'nin raporunun sonucu pozitif çıktı. Olayla ilgili O.E., İ.S.'ye 'Uyuşturucu madde kullandırmak ve temin etmek' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.02.2024 - 16:22 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:22 facebook

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