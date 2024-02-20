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        Türk Kızılay Vezirköprü'de kan bağışı kampanyası düzenledi

        Vezirköprü Kaymakamlığı ile Türk Kızılay Vezirköprü Şubesi tarafından "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 09:16 Güncelleme: 20.02.2024 - 09:25
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        Türk Kızılay Vezirköprü'de kan bağışı kampanyası düzenledi
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        Vezirköprü Kaymakamlığı ile Türk Kızılay Vezirköprü Şubesi tarafından "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Vezirköprü Kaymakamlığı ile Türk Kızılay Vezirköprü Şube Başkanlığı tarafından organize edilen kan bağışı kampanyası kapsamında Köprülü Mehmet Paşa Parkı önünde tören gerçekleştirildi.

        Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, kan bağışının önemine dikkati çekerek, "Kan aradığımızda her an Türk Kızılay yanımızda. Kızılay sadece kan bağışı alan değil, aynı zamanda sosyal devlet politikası altında da faydası olan bir kurumumuzdur. Son zamanlarda stokların azalmasını göz önünde bulundurularak ilçemizde 2 gün boyunca gerçekleştirilecek kampanya düzenlendi. İleride herhangi birimizin ihtiyacı olabilir, bu yüzden zorda kalan vatandaşlarımıza yardımcı olmak üzerimize borçtur." dedi.

        Tören sonrası vatandaşlar, mobil kan bağışı aracına gelerek kampanyaya destek verdi.

        ​​​​​​​Törene Belediye Başkan Yardımcısı Salih Sefacı, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyan, İlçe Nüfus Müdürü Halis Bilen, Vezirköprü Kızılay Şube Başkanı Bekir Kurtoğlu ile vatandaşlar katıldı.

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