Soçi açıklarında hayatını kaybeden 3 balıkçıdan 2'si Samsun'da toprağa verildi

Uluslararası sularda avcılık yapmak üzere gerekli izinleri alan balıkçı teknesi, yaklaşık 2 ay önce Ünye Limanı'ndan Karadeniz'e açılmış, Soçi açıklarında avlanan teknede görevli Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı, 3 gün önce ambarda temizlik yaptıkları sırada havalandırmadan sızan metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Gazdan etkilenen 2 kişi ise Soçi'deki hastanede tedavi altına alınmıştı.

Balıkçı teknesiyle dün Ünye Limanı'na getirilen ve Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırılan balıkçılar Cengiz Demirci (30) ve Emrah Bakırcı'nın (24) cenazeleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından Terme ilçesine getirildi.

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