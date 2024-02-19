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        Soçi açıklarında hayatını kaybeden 3 balıkçıdan 2'si Samsun'da toprağa verildi

        Rusya'nın Soçi kenti açıklarında avlanan balıkçı teknesinde zehirlenen 3 balıkçıdan 2'sinin cenazesi Samsun'un Terme ilçesinde defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 17:08 Güncelleme: 19.02.2024 - 17:08
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        Soçi açıklarında hayatını kaybeden 3 balıkçıdan 2'si Samsun'da toprağa verildi
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        Rusya'nın Soçi kenti açıklarında avlanan balıkçı teknesinde zehirlenen 3 balıkçıdan 2'sinin cenazesi Samsun'un Terme ilçesinde defnedildi.

        Balıkçı teknesiyle dün Ünye Limanı'na getirilen ve Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırılan balıkçılar Cengiz Demirci (30) ve Emrah Bakırcı'nın (24) cenazeleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından Terme ilçesine getirildi.

        Demirci ve Bakırcı, Terme Cumhuriyet Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Çangallar Mahallesi Haydar Ağa mevkisindeki kabristanlıkta toprağa verildi.

        Uluslararası sularda avcılık yapmak üzere gerekli izinleri alan balıkçı teknesi, yaklaşık 2 ay önce Ünye Limanı'ndan Karadeniz'e açılmış, Soçi açıklarında avlanan teknede görevli Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı, 3 gün önce ambarda temizlik yaptıkları sırada havalandırmadan sızan metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Gazdan etkilenen 2 kişi ise Soçi'deki hastanede tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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