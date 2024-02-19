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        Samsun'da arkadaşının kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

        Samsun'un Bafra ilçesinde, sokakta bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 22:01 Güncelleme: 19.02.2024 - 22:04
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        Samsun'da arkadaşının kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
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        Samsun'un Bafra ilçesinde, sokakta bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

        Tabakhane Mahallesi Emir Efendi Caddesi'nde, berber Güven A. (31), tartıştığı eşinin arkadaşı Eda Yiğit'i (27) bıçakla ağır yaraladı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan bir çocuk annesi Yiğit, hayatını kaybetti.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı.

        Güven A'nın, eşiyle ayrı yaşamalarından sorumlu olduğu iddiasıyla Eda Yiğit'i bıçakladığı ileri sürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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