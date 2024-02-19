Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Yapılan aramada 204,48 gram kokain ile 34,75 gram esrar ve köpek maması paketine saklanmış hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

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