Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 23:28 Güncelleme: 19.02.2024 - 23:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekipler, Orta Mahalle'de E.Y. ve H.T'nin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada 204,48 gram kokain ile 34,75 gram esrar ve köpek maması paketine saklanmış hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Zelenskiy'den ABD'ye mesaj: Zor durumdayız
        Zelenskiy'den ABD'ye mesaj: Zor durumdayız
        Göçükteki arama faaliyetleri durduruldu
        Göçükteki arama faaliyetleri durduruldu
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
        İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 22 kişi tutuklandı
        İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 22 kişi tutuklandı
        Golcülerin gecesi!
        Golcülerin gecesi!
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        "Galibiyet güzel ama..."
        "Galibiyet güzel ama..."
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        ABD'den BM'ye 'Gazze'de geçici ateşkes tasarısı' önerisi
        ABD'den BM'ye 'Gazze'de geçici ateşkes tasarısı' önerisi
        MEB ve ÖSYM, YKS soruları için birlikte çalışacak
        MEB ve ÖSYM, YKS soruları için birlikte çalışacak
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Nafaka krizi
        Nafaka krizi
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik

        Benzer Haberler

        Samsun'da arkadaşının kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
        Samsun'da arkadaşının kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
        Soçi açıklarında hayatını kaybeden 3 balıkçıdan 2'si Samsun'da toprağa veri...
        Soçi açıklarında hayatını kaybeden 3 balıkçıdan 2'si Samsun'da toprağa veri...
        Uyuşturucu temini ve kullandırmaktan gözaltına alındı
        Uyuşturucu temini ve kullandırmaktan gözaltına alındı
        Samsun'da "Haydi Çocuklar Camiye" projesinde ödül töreni yapıldı
        Samsun'da "Haydi Çocuklar Camiye" projesinde ödül töreni yapıldı
        Samsun'da tarihi eser niteliğinde 42 obje ele geçirildi
        Samsun'da tarihi eser niteliğinde 42 obje ele geçirildi
        Tekkeköy'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Tekkeköy'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı