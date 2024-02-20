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        1 milyon 700 bin TL'lik hırsızlıkta 2 tutuklama; 3 aylık bebeğiyle cezaevine girdi

        SAMSUN'dabir evden 1 milyon 700 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan Gülbahçe Yılmaz (29) ile 14 yaşındaki B.P., yakalanıp, tutuklandı. Yılmaz, kucağındaki 3 aylık bebeği ile cezaevine götürüldü. Olay, 14 Şubat'ta Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir evin kapısını aparat ile açan Gülbahçe Yılmaz, 14 yaşındaki B.P. ile 692 gram altın ve 250 bin TL para çalıp, kaçtı. Ev sahibi, 1 milyon 700 bin TL değerinde ziynet eşyası ile parasının çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis, şüphelileri belirleyip, yakaladı. 'Hırsızlık' suçundan 53 dosyası bulunan Yılmaz ile diğer şüpheli B.P. adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Yılmaz'ın kucağında bebeği olduğu görüldü. Yılmaz ile B.P. tutuklanırken, 3 aylık bebeğin de annesi ile cezaevine gönderildiği belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 13:15 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:15
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        1 milyon 700 bin TL'lik hırsızlıkta 2 tutuklama; 3 aylık bebeğiyle cezaevine girdi
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        SAMSUN'dabir evden 1 milyon 700 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çalan Gülbahçe Yılmaz (29) ile 14 yaşındaki B.P., yakalanıp, tutuklandı. Yılmaz, kucağındaki 3 aylık bebeği ile cezaevine götürüldü. Olay, 14 Şubat'ta Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir evin kapısını aparat ile açan Gülbahçe Yılmaz, 14 yaşındaki B.P. ile 692 gram altın ve 250 bin TL para çalıp, kaçtı. Ev sahibi, 1 milyon 700 bin TL değerinde ziynet eşyası ile parasının çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis, şüphelileri belirleyip, yakaladı. 'Hırsızlık' suçundan 53 dosyası bulunan Yılmaz ile diğer şüpheli B.P. adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Yılmaz'ın kucağında bebeği olduğu görüldü. Yılmaz ile B.P. tutuklanırken, 3 aylık bebeğin de annesi ile cezaevine gönderildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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