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        Samsun'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 13:03 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:15
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        Samsun'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İstiklal Mahallesi'ndeki bir ikametten yaklaşık 1,7 milyon lira değerinde ziynet eşyası ile para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Yürütülen soruşturma sonucu olayı, hırsızlık suçundan 53 kaydı bulunan G.Y. (29) ile B.P'nin (14) gerçekleştirdiği belirlendi.

        Gözaltına alınan G.Y. ile B.P, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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