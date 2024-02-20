Samsun'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince İstiklal Mahallesi'ndeki bir ikametten yaklaşık 1,7 milyon lira değerinde ziynet eşyası ile para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

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