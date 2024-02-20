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        Samsun'da havaya ateş eden 2 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde havaya ateş ettiği iddiasıyla 2 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 12:38 Güncelleme: 20.02.2024 - 12:41
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        Samsun'da havaya ateş eden 2 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde havaya ateş ettiği iddiasıyla 2 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yerleşim yerinde havaya ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

        Ekipler, M.S. ve M.A'nın havaya ateş ettiğini belirlemesi üzerine şahısların ikametlerine düzenledikleri operasyonda 2 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirdi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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