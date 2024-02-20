Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı
Samsun'da, 6 hükümlünün de aralarında bulunduğu, çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı.
Samsun'da, 6 hükümlünün de aralarında bulunduğu, çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim dolandırıcılığı ve uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlünün de aralarında bulunduğu aranan 19 kişi yakalandı.
Operasyonda 5 tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği, 18 kesici ve delici alet ele geçirildi.
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