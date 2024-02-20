Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, bilişim dolandırıcılığı ve uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlünün de aralarında bulunduğu aranan 19 kişi yakalandı.

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