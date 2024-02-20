Samsun'da öğrencilere "siber suçlar" anlatıldı

Eğitimde, ulusal ve uluslararası platformda siber güvenlik, teknoloji kullanımı, sosyal medya kullanımı, siber zorbalık ve yasa dışı bahis gibi konularda 400 öğrenci bilgilendirildi.

Samsun'da öğrenci ve öğretmenlere siber suçlar ve zararlı yazılımlara karşı alınabilecek tedbirler anlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.