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        Samsun'da öğrencilere "siber suçlar" anlatıldı

        Samsun'da öğrenci ve öğretmenlere siber suçlar ve zararlı yazılımlara karşı alınabilecek tedbirler anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:51 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:56
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        Samsun'da öğrencilere "siber suçlar" anlatıldı
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        Samsun'da öğrenci ve öğretmenlere siber suçlar ve zararlı yazılımlara karşı alınabilecek tedbirler anlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, SİBERAY projesi kapsamında Sema Cengiz Büberci Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik seminer düzenledi.

        Eğitimde, ulusal ve uluslararası platformda siber güvenlik, teknoloji kullanımı, sosyal medya kullanımı, siber zorbalık ve yasa dışı bahis gibi konularda 400 öğrenci bilgilendirildi.

        Polis ekiplerinin kentte öğrencilere yönelik eğitimlere devam edeceği belirtildi.

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