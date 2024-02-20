Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Terme Kaymakamı Maytalman, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti

        Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 14:45 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terme Kaymakamı Maytalman, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Maytalman, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Münir Yüksel'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Merkezdeki kursiyerlerle bir süre sohbet eden Kaymakam Maytalman, kursiyerlere çalışmalarında başarılar diledi.

        Maytalman'ın ziyaretine, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse de eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Gelir İdaresi'nden 'kira bildirimi' çağrısı
        Gelir İdaresi'nden 'kira bildirimi' çağrısı
        İstismara uğrayan Eymen'in katili duruşmada konuştu!
        İstismara uğrayan Eymen'in katili duruşmada konuştu!
        Yeni adresini duyurdular
        Yeni adresini duyurdular
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Özgür Özel'den Lütfü Savaş açıklaması
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        Rusya'dan İspanya'da öldürülen savaş pilotu hakkında açıklama
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
        Uluslararası uyuşturucu çetesine operasyonda 44 gözaltı!
        Uluslararası uyuşturucu çetesine operasyonda 44 gözaltı!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Trafikte saygı boşluğu
        Trafikte saygı boşluğu
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor

        Benzer Haberler

        Samsun'da kadın cinayeti zanlısı adliyeye sevk edildi
        Samsun'da kadın cinayeti zanlısı adliyeye sevk edildi
        Samsunspor, düşme hattındaki takımlarla puan farkını açmak istiyor
        Samsunspor, düşme hattındaki takımlarla puan farkını açmak istiyor
        Terme'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        Terme'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı
        1 milyon 700 bin TL'lik hırsızlıkta 2 tutuklama; 3 aylık bebeğiyle cezaevin...
        1 milyon 700 bin TL'lik hırsızlıkta 2 tutuklama; 3 aylık bebeğiyle cezaevin...
        Samsun'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Samsun'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı