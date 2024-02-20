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        Samsunspor, düşme hattındaki takımlarla puan farkını açmak istiyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, düşme hattındaki takımlarla puan farkını açmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 14:23 Güncelleme: 20.02.2024 - 14:23
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        Samsunspor, düşme hattındaki takımlarla puan farkını açmak istiyor
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, düşme hattındaki takımlarla puan farkını açmak istediklerini söyledi.

        Çapa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin bitimine 12 maç kaldığını ve düşme potasında bulunan alttaki takımlar ile üstteki takımlar arasındaki puan farkının çok az olduğunu belirtti.

        Samsunspor'un ligin 12. sırasında olduğunu hatırlatan Çapa, "Puan sıralamasında 12. gibi gözüksek de düşme hattındaki takımlarla puan farkımız 2-3'tür. Üsttekilerle ise 4-5 puan aralığında. Şimdi bizim alttaki takımlarla puan farkını açmamız lazım, düşme hattından hızla uzaklaşarak üst sıralara yükselmeliyiz. Çaykur Rizespor maçı da bizim üst sıralara tırmanmamız açısından önemli bir karşılaşma olacak." dedi.

        Son haftalarda hem oyun hem takım ruhu olarak iyi performans sergilediklerini anlatan Çapa, şöyle devam etti:

        "Oynadığımız oyundan son derece memnunum. Ama bunun meyvesini almak ve bunun mutluluğunu yaşamak sezon sonunda olacak. Yani şu anda anlık mutluluklar, güzel gelecek adına bize umut verici ama asıl hedefimiz bir an önce puan farkını alttaki takımlarla çoğaltmaktır. Yukarıdaki takımlarla da farkı azaltarak üst sıralara doğru tırmanmayı istiyoruz. Oyuncularımız da bunun bilincindedir. Gaziantep FK karşında da iyi mücadele ettik. Hatta galibiyete yakın taraf bizdik. Çok pozisyona girdik, maalesef yanlış hakem kararları ile sahadan 1 puanla ayrıldık. Tabii şu an bunu konuşmak bize hiçbir şey kazandırmıyor. Gaziantep FK karşısında belki hiçbir deplasman takımın girmediği kadar pozisyona girdik ve değerlendiremedik. Bunlar güzel şeyler, ancak bundan sonra sonuç odaklı oynamamız gerekiyor."

        Çapa, cuma günü sahalarında ağırlayacakları Çaykur Rizespor'un da ligin en iyi kadroya sahip takımlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Gaziantep FK karşısında gösterdiğimiz dirençli oyunu ve birlikteliği devam ettirdiğimiz sürece eminim sahadan galibiyetle ayrılacağız. Taraftarlarımızın da müthiş desteğiyle üst sıralara tırmanma hedefimize Çaykur Rizespor maçıyla birlikte inşallah başlamış oluruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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