Samsun'da iş makinesinin çarptığı özel halk otobüsündeki yolcu yaralandı

Kazada otobüste yolcu olarak bulunan Hamdi Ö. yaralandı. Yaralı yolcu, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa C. idaresindeki 55 RT 052 plakalı özel halk otobüsüne, Samsun-Ordu kara yolunda yolcu indirmek için sağ şeritte durduğu sırada Muzaffer U'nun kullandığı iş makinesi arkadan çarptı.

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