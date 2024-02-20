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        Samsun'da iş makinesinin çarptığı özel halk otobüsündeki yolcu yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde iş makinesinin özel halk otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 19:28 Güncelleme: 20.02.2024 - 19:28
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        Samsun'da iş makinesinin çarptığı özel halk otobüsündeki yolcu yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde iş makinesinin özel halk otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Mustafa C. idaresindeki 55 RT 052 plakalı özel halk otobüsüne, Samsun-Ordu kara yolunda yolcu indirmek için sağ şeritte durduğu sırada Muzaffer U'nun kullandığı iş makinesi arkadan çarptı.

        Kazada otobüste yolcu olarak bulunan Hamdi Ö. yaralandı. Yaralı yolcu, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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