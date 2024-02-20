Vali Tavlı, Vezirköprü'de muhtarlarla buluştu

Tavlı, muhtarlara yönelik, "Ekonomik durumu kötü olan vatandaşlarımızın durumunu kaymakamlıklara bildirin, bizler de il vakfından desteklerimizi gösteririz." ifadesini kullandı.

Toplantıda muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Tavlı, Kaymakam Kaya ve Belediye Başkan Edis’ten ilçenin genel durumu ve sorunlarıyla ilgili bilgi aldı.

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