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        Vezirköprü'de Tapu Müdürlüğünün tadilatı tamamlandı

        Vezirköprü Tapu Müdürlüğü tadilat sonrası yenilenen yüzüyle hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 09:33 Güncelleme: 21.02.2024 - 09:50
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        Vezirköprü'de Tapu Müdürlüğünün tadilatı tamamlandı
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        Vezirköprü Tapu Müdürlüğü tadilat sonrası yenilenen yüzüyle hizmet vermeye başladı.

        Vezirköprü Hükümet Binası'ndaki Tapu Müdürlüğü bölümü tadilatla büyütülerek kurumsal kimlik kılavuzuna uygun olarak yenilendi.

        İlçe Tapu Müdürü Mehmet Sezgin, "Yenilenmiş Tapu Müdürlüğü hizmet birimi vatandaşların, daha iyi, daha kaliteli ve daha sağlıklı koşullarda hizmet alabileceği ve kurumumuza yakışır bir hale getirildi." dedi.

        Sezgin, "Yeni hizmet birimimizin bu aşamaya gelmesinde katkısı bulunan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüze, Samsun Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğümüze, Vezirköprü Kaymakamımız Özgür Kaya’ya ve bütün mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.

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