Samsun'da artık yemeklerden geçen yıl sahipsiz hayvanlar için 190 ton mama üretildi

Samsun Büyükşehir Belediyesince restoran ve kurumlardan artan yemekler, sahipsiz hayvanların beslenmesi için mamaya dönüştürülüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler hastane, üniversite, okul gibi yerlerin yemekhanelerden, restoranlardan artan yemekleri toplayarak mama üretim tesisine getiriyor.

Önce bu yemekler, belirli zaman aralıklarında gıda laboratuvarlarında kontrolden geçirilerek hayvanlar için gerekli besin ögelerini taşıyıp taşımadığına bakılıyor.

Tesiste günlük ortalama 500-550 kilogram mama üretiliyor. Bu kapsamda geçen yıl üretilen 190 ton mama, Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezinde bulunan kedi ve köpeklere verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Savaş Kasap, Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezinde bulunan hayvanların tüm ihtiyaç ve bakımlarının özenle yürütülen çalışma ile karşılandığını belirtti.

Merkezde mama işleme tesisinin de bulunduğunu anlatan Kasap, şunları kaydetti:

"Şehrimizde bulunan 7-8 noktada hastanelerden, askeriyeden, fabrikalardan, restoranlardan topladığımız artan yemeklerle can dostlarımızı besliyoruz. Artan yemekleri belirli işlemden geçirdikten sonra merkezimizde kedi ve köpeklere veriyoruz. Mamalarda protein kaynakları, kemik suyu ile karbonhidrat kaynakları birleştiriliyor. Kepek, ekmek, makarna gibi birçok karbonhidrat kaynağı kullanılıyor."