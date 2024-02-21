Samsun'da Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı yapıldı

Samsun'da Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Vali Orhan Tavlı, kentteki bir otelde düzenlenen programda, şehirdeki turizmi canlandırmak için yapacakları faaliyetlere ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Programda 2023 yılı turizm sezonu değerlendirilirken, bu yıl turizmde yapılması gerekenler de görüşüldü.

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Onur Gözet, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürü İsmail Bütün, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak ile kurum müdürleri ile sektör temsilcileri katıldı.