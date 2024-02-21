Çarşamba'da "NARVAS" uygulaması yapıldı

Kontroller sonucu, 8 araca 27 bin 890 lira cezai işlem uygulandı. Kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerinde, kumardan elde edildiği değerlendirilen bin 300 lira, 4 adet zar ve 1 adet zat atma halkası ele geçirildi.

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