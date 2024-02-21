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        İnşaattan 80 bin liralık hırsızlığa 2 tutuklama

        SAMSUN'un Canik ilçesindeki konut inşaatından 80 bin lira değerinde hırsızlık yapan 2 şüpheli, tutuklandı. Olay, Samsun'un Canik ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özay Memiş ve Yaşar Yıldırım, konut inşaatından 80 bin liralık inşaat malzemeleri ve 1 elektrikli matkap çalıp kaçtı. İnşaat işçilerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, şüphelilerin kimliğini tespit edip, çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 14:47 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:47
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        İnşaattan 80 bin liralık hırsızlığa 2 tutuklama
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        SAMSUN’un Canik ilçesindeki konut inşaatından 80 bin lira değerinde hırsızlık yapan 2 şüpheli, tutuklandı. Olay, Samsun’un Canik ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Özay Memiş ve Yaşar Yıldırım, konut inşaatından 80 bin liralık inşaat malzemeleri ve 1 elektrikli matkap çalıp kaçtı. İnşaat işçilerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, şüphelilerin kimliğini tespit edip, çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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