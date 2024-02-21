İnşaattan 80 bin liralık hırsızlığa 2 tutuklama SAMSUN'un Canik ilçesindeki konut inşaatından 80 bin lira değerinde hırsızlık yapan 2 şüpheli, tutuklandı. Olay, Samsun'un Canik ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özay Memiş ve Yaşar Yıldırım, konut inşaatından 80 bin liralık inşaat malzemeleri ve 1 elektrikli matkap çalıp kaçtı. İnşaat işçilerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, şüphelilerin kimliğini tespit edip, çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.02.2024 - 14:47 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:47 facebook

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