İnşaattan 80 bin liralık hırsızlığa 2 tutuklama
SAMSUN'un Canik ilçesindeki konut inşaatından 80 bin lira değerinde hırsızlık yapan 2 şüpheli, tutuklandı. Olay, Samsun'un Canik ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özay Memiş ve Yaşar Yıldırım, konut inşaatından 80 bin liralık inşaat malzemeleri ve 1 elektrikli matkap çalıp kaçtı. İnşaat işçilerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, şüphelilerin kimliğini tespit edip, çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
SAMSUN’un Canik ilçesindeki konut inşaatından 80 bin lira değerinde hırsızlık yapan 2 şüpheli, tutuklandı. Olay, Samsun’un Canik ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Özay Memiş ve Yaşar Yıldırım, konut inşaatından 80 bin liralık inşaat malzemeleri ve 1 elektrikli matkap çalıp kaçtı. İnşaat işçilerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, şüphelilerin kimliğini tespit edip, çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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