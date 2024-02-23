Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada yolcu yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Samsun’un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Adem İ. (19) yönetimindeki 55 JJ 350 plakalı otomobil, Gazi Paşa Mahallesi Hal Caddesi’nde seyir halinde ilerlerken, Nizamettin C.’nin (43) kullandığı 16 TC 704 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden Adem İ.’nin kullandığı otomobil, park halindeki traktör römorkuna çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tarlaya devrilen otomobil içindeki yolcu İsmail Ç. (18) başından yaralandı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı yolcu Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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