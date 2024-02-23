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        OMÜ'de 158 öğretim üyesi için cübbe giyme töreni düzenlendi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) yeni atanan ve bir üst unvana terfi eden öğretim üyeleri için cübbe giyme töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 18:19 Güncelleme: 23.02.2024 - 18:34
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        OMÜ'de 158 öğretim üyesi için cübbe giyme töreni düzenlendi
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) yeni atanan ve bir üst unvana terfi eden öğretim üyeleri için cübbe giyme töreni yapıldı.

        Vali Orhan Tavlı, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kalkınma hamlesinde üniversitelerin çok önemli yeri bulunduğunu söyledi.

        Her akademisyenin alanında kendisinden bahsettiren işler yapması gerektiğini vurgulayan Tavlı, "Eğitimden sağlığa her alanda üreten bir şehir olan Samsun, insan kaynağı güçlü bir şehir ama en büyük gücünü de dünyaya açılan Ondokuz Mayıs Üniversitesinin bilim insanlarının şehrimize, bilime ve dünyaya katmış olduğu çalışmalardan alıyoruz." dedi.

        OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal da OMÜ'nün 2 bin 500 akademisyene sahip güçlü bir üniversite olduğuna işaret etti.

        Üniversitelerinde yaptıkları projelerinin son 3 yılda arttığını dile getiren Ünal, şunları kaydetti:

        "2 bin 500 akademik personeli, yarım asırlık geçmişi olan, toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda güçlü yapılanmaya sahip büyük üniversitemizde ana aktör akademik personelin düşük olması, bu üniversitenin istediği yere gitmesini engelleyen bir şeydi. Bu nedenle bilimsel araştırma projelerinde nitelikli proje ortaya çıkmasında farkındalık oluşturulmalıydı. Ortaya çıkan başarı ile ileriye doğru yeni başarılara ve arkadaşların heveslenmesini sağlayan bir süreç yaşandı. Bu başarılar ile 2021 yılında 46, 2022 yılında ise 35. sıraya yükseldik."

        Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ise teknolojilerin gelişmesi ve sanayiye entegresinde üniversitelerin önemli olduğunu belirterek, "Gençleri yetiştirmek çok önemli konulardan biri. Ülkemizde ürettiğiniz teknolojiyi yurt dışına satarken fikri mülkiyetimiz yoksa, birçok zorlukla karşılaşacağımız dönemin içerisindeyiz. Gelişmiş birçok ülkenin kendi teknolojisini korumak için diğer ülkelerdeki teknolojileri engelleme adına yaşanan gelişmelerin farkındayız." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından yeni atanan ve bir üst unvana terfi eden 158 akademisyene cübbeleri giydirildi.

        Törende, başarılı çalışmaları dolayısıyla 22 kişi ile akreditasyonu onaylanan üniversitenin 7 birim yetkilisine plaket, 15 kişiye de teşekkür belgesi sunuldu.

        Programda, OMÜ'ye kan ihtiyacının karşılanması konusunda sağladığı destek dolayısıyla Türk Kızılay tarafından "Kurumsal Altın Madalya" da verildi.

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