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        Samsun'da inşaattan hırsızlıkla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı

        Samsun'un Canik ilçesinde inşaattan hırsızlık yapılmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 17:30 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:40
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        Samsun'da inşaattan hırsızlıkla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı
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        Samsun'un Canik ilçesinde inşaattan hırsızlık yapılmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi Gündüz Sokak'taki inşaattan yaklaşık 26 bin lira değerinde olan teleskopik direklerin (inşaat kalıp destek direği) çalınması üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekipler, hırsızlığı yapan M.E. ve A.K. ile çalınan malzemeleri satın alan N.T'yi gözaltına aldı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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