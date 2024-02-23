Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet ve Esenevler mahallelerinde belirlenen ikamette arama yapıldı.

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