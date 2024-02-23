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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 13:49 Güncelleme: 23.02.2024 - 13:49
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet ve Esenevler mahallelerinde belirlenen ikamette arama yapıldı.

        Aramada 672 sentetik ecza hapı ve 0,64 gram esrar ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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