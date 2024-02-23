Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

İlçede 21 Şubat'ta jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram kenevir tohumu, 1 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanma aparatları ile ruhsatsız tabanca ve 13 tabanca fişeği ele geçirilmiş, N.K, A.D. ve H.K. gözaltına alınmıştı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan N.K. (50), A.D. (33) ve H.K'nin (31) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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