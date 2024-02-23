Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.
S.P'nin (23) kullandığı 55 AEN 159 plakalı otomobil, Kemal Paşa Mahallesi Stad Caddesi'nde bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan A.B'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan A.B, tedavi altına alındı.
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