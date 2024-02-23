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        Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 08:55 Güncelleme: 23.02.2024 - 08:55
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        Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki bisikletli çocuk yaralandı.

        S.P'nin (23) kullandığı 55 AEN 159 plakalı otomobil, Kemal Paşa Mahallesi Stad Caddesi'nde bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan A.B'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan A.B, tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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