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        Samsun'da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 17:12 Güncelleme: 22.02.2024 - 17:12
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        Samsun'da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ile Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.D'yi (50) Kavakpınar Mahallesi'nde saklandığı ikamette yakaladı.

        İkamette yapılan aramada 49 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi de ele geçirildi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Öte yandan R.D. hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan da işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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