Samsun'da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Öte yandan R.D. hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan da işlem yapıldı.

İkamette yapılan aramada 49 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi de ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.