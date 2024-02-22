Samsun'da ormanlık alanlara yaban hayvanları için yem bırakıldı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Bafra Gençlik Merkezi çalışanları ve genç gönüllüler, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Nebiyan ormanında, Bafra Gençlik Merkezi ve Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği iş birliğinde yaban hayvanları için yemleme faaliyeti gerçekleştirildi.

Ormanlık bölgede yaban hayvanlarının ulaşabileceği alanlara gönüllüler tarafından yem konuldu.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, gençlerde çevre duyarlılığı oluşturmak adına faaliyet gerçekleştirildiğini belirterek, "Doğal hayata katkıda bulunmayı amaçladık. Nebiyan orman bölgesine yaban hayvanlarımız için yem bıraktık. Bizlere destek veren Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine ve bizleri yalnız bırakmayan gençlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.