Bafra'da tütün alımları başladı

Samsun'un Bafra ilçesinde tütün alımları başladı.

Bafra Ovası'nda şubat ayı içinde başlayan fide ekimleri mart sonuna kadar devam ediyor. Haziran sonu çapa ve kırımı yapılan tütünün kasım ayının sonuna kadar dizimi ve kurutulması devam ediyor.

Bafra Ovası'nda 2023 yılında 22 bin dönüm alana tütün ekimi yapıldı. Tüccara teslim edilen tütünün firmalar tarafından alımları başladı.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra Ovası'nda tütün ekiminin desteklenmesini istediklerini belirterek, "2023 yılında ekilen 2024 yılında satılan tütün 1,5 ton yok. Bafra’nın yüzyıllardır kırsalda tek geçimi olan tütün. Devletimizin bir an önce tütün yapan üreticiye sahip çıkması lazım." dedi.

Gübre, mazot, ilaç gibi girdi maliyetlerinin yükseldiğine işaret eden Tosuner, "Tütün maliyetleri yüksek. Devletimizin firmalarımızı ve çiftçileri mağdur etmeyeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Tütün eksperi Faruk Kara ise, "2023 yılında ekilen tütün alımlarına başladık. Geçen sene üreticilerle 115 liradan anlaşma yaptık, 10 lira da pirim verdik, 125 liradan alım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tütün üreticisi Recep Topal da 10 dönümden 500 kilogram tütün aldığını belirterek, girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu, tarım ürünlerine verilen desteklerin tütün üreticilerine de verilmesini istediklerini kaydetti.