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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

        Samsun'un Bafra ve Terme ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 11:11 Güncelleme: 22.02.2024 - 11:40
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Bafra ve Terme ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Terme ilçesinde Z.C. ve T.K'nin evlerinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şubesi, Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin zanlıların evlerinde yaptığı aramada, 18 gram sentetik uyuşturucu, 36 sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

        Operasyonda Z.C. ve T.K. gözaltına alındı.

        Bafra ilçesinde de N.K, A.Ü, H.K. ile E.E'nin evlerinde uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı, silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisi üzerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bafra JASAT ekiplerinin ortak çalışmasıyla N.K, A.Ü. ile H.K'nin evlerinde arama yapıldı.

        Aramada ruhsatsız tabanca, 13 tabanca fişeği, 2 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram kenevir tohumu, 1 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu kullanma aparatları bulundu.

        Operasyonda N.K, A.Ü. ile H.K. gözaltına alındı.

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