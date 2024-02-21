Samsun'da sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içkinin satılması ve tüketilmesini önlemek için yürütülen çalışmalar kapsamında Emirefendi Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

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