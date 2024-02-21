Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

İkamet ve eklentilerinde yapılan aramada 2 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram kenevir tohumu, 1 sentetik ecza hapı, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve 13 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

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