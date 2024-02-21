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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 22:47 Güncelleme: 21.02.2024 - 22:55
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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        Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Bir istihbaratı değerlendiren Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        İkamet ve eklentilerinde yapılan aramada 2 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram kenevir tohumu, 1 sentetik ecza hapı, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve 13 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda N.K. (50), A.D. (33) ve H.K.(31) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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