Samsun'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.
Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.
Özge T. (33) yönetimindeki 57 FB 532 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şazile Ö'ye (79) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilin çarpmasıyla yaralanan yaşlı kadın, sağlık ekibince, Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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