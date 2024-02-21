Samsun'da budamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi öldü

Ağır yaralanan Yılmaz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Irmaksırtı Mahallesi'nde budamak için bahçesindeki ağaca çıkan Davut Yılmaz (59), dengesini kaybederek zemine düştü.

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