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        Samsun'da okul müdürünü darbettikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un Atakum ilçesinde okul müdürünün darbedilmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 18:44 Güncelleme: 21.02.2024 - 19:00
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        Samsun'da okul müdürünü darbettikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde okul müdürünün darbedilmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Avni Asal İlkokulu Müdürü Fırat Şad'ın darbedilmesiyle ilgili A.M.Ç, Y.U. ve O.K'yi gözaltına aldı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Polis, olayla ilgisi bulunduğu belirlenen A.Y'nin yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor.

        Şüphelilerden A.M.Ç'nin emniyetteki ifadesinde, Şad ile trafikte tartıştıklarını, kendisini bu nedenle darbettiklerini söylediği öğrenildi.

        Atakum ilçesinde dün, Hüseyin Avni Asal İlkokulu Müdürü Fırat Şad, mesai çıkışında okul bahçesindeki otomobiline binerken aracın kapısını açan kişiler tarafından darbedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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