Samsun'da okul müdürünü darbettikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

Şüphelilerden A.M.Ç'nin emniyetteki ifadesinde, Şad ile trafikte tartıştıklarını, kendisini bu nedenle darbettiklerini söylediği öğrenildi.

Polis, olayla ilgisi bulunduğu belirlenen A.Y'nin yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Avni Asal İlkokulu Müdürü Fırat Şad'ın darbedilmesiyle ilgili A.M.Ç, Y.U. ve O.K'yi gözaltına aldı.

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