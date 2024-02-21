Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        OMÜ ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 16:01 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        OMÜ ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        OMÜ'nün açıklamasında, araştırma üniversitesi olma yolunda önemli mesafe katederek, "Aday Araştırma Üniversitesi" pozisyonunu elde eden OMÜ ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü arasında iş birliği yapıldığı belirtildi.

        OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer tarafından imzalanan iş birliği protokolü ile kurumsal kapasite ve potansiyelin geliştirilmesinin hedeflendiği aktarılan açıklamada, "Araştırma ve danışmanlık hizmetleri, AR-GE ve yenilik projelerinin hazırlanma ve uygulanma süreçlerinde iş ve güç birliği yapılmasına yönelik mutabakat sağlandı. 3 yıl geçerli protokole göre taraflar, altyapının ortak kullanım hareketliliği, personel, eğitim, AR-GE, öğrenci, ortak etkinlikler, tarımsal yayım hizmetleri başlıklarında iş birliğinde ortak çalışmalar sağlamakla yükümlü olacak." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ünal, her iki tarafın da hassas, özenli ve yoğun çalışmasıyla protokolün sağlıklı işleyeceğine ve bu yönde başarılı sonuçlar alınacağına inandığını vurguladı.

        Özer ise protokolün hayırlı olmasını temenni ederek, OMÜ'nün akademik ve bilimsel birikim ile tecrübesini önemsediklerini, bu potansiyelden faydalanacak olmaktan ötürü mutluluk duyacaklarını kaydetti.

        Programa Kavak Orman İşletme Müdürü Emin Tiryaki, OMÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Müdürü Doç. Dr. Hasan Akay, Ziraat Fakültesi İdari İşler Şefi Osman Kop, Çevre Düzenleme Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Mustafa Ar ve OMÜ Özel Kalem Müdürü Taha Yasin Zenginbaş da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Doktoru öldüresiye döven sanıklar için karar!
        Doktoru öldüresiye döven sanıklar için karar!
        Milletvekili bağış için koşuya çıktı, öldü!
        Milletvekili bağış için koşuya çıktı, öldü!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Cimbom'a Kaan müjdesi!
        Cimbom'a Kaan müjdesi!
        1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralamıştı! Ev hapsi vardı!
        1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralamıştı! Ev hapsi vardı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"

        Benzer Haberler

        Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun'da Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı yapıldı
        Samsun'da Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı yapıldı
        İnşaattan 80 bin liralık hırsızlığa 2 tutuklama
        İnşaattan 80 bin liralık hırsızlığa 2 tutuklama
        Çarşamba'da "NARVAS" uygulaması yapıldı
        Çarşamba'da "NARVAS" uygulaması yapıldı
        Samsunspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Teknoloji bağımlılığı çocukların uyku düzeni ve beslenme alışkanlıklarını o...
        Teknoloji bağımlılığı çocukların uyku düzeni ve beslenme alışkanlıklarını o...