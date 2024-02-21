Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

OMÜ'nün açıklamasında, araştırma üniversitesi olma yolunda önemli mesafe katederek, "Aday Araştırma Üniversitesi" pozisyonunu elde eden OMÜ ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü arasında iş birliği yapıldığı belirtildi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer tarafından imzalanan iş birliği protokolü ile kurumsal kapasite ve potansiyelin geliştirilmesinin hedeflendiği aktarılan açıklamada, "Araştırma ve danışmanlık hizmetleri, AR-GE ve yenilik projelerinin hazırlanma ve uygulanma süreçlerinde iş ve güç birliği yapılmasına yönelik mutabakat sağlandı. 3 yıl geçerli protokole göre taraflar, altyapının ortak kullanım hareketliliği, personel, eğitim, AR-GE, öğrenci, ortak etkinlikler, tarımsal yayım hizmetleri başlıklarında iş birliğinde ortak çalışmalar sağlamakla yükümlü olacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Ünal, her iki tarafın da hassas, özenli ve yoğun çalışmasıyla protokolün sağlıklı işleyeceğine ve bu yönde başarılı sonuçlar alınacağına inandığını vurguladı.

Özer ise protokolün hayırlı olmasını temenni ederek, OMÜ'nün akademik ve bilimsel birikim ile tecrübesini önemsediklerini, bu potansiyelden faydalanacak olmaktan ötürü mutluluk duyacaklarını kaydetti.

Programa Kavak Orman İşletme Müdürü Emin Tiryaki, OMÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Müdürü Doç. Dr. Hasan Akay, Ziraat Fakültesi İdari İşler Şefi Osman Kop, Çevre Düzenleme Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Mustafa Ar ve OMÜ Özel Kalem Müdürü Taha Yasin Zenginbaş da katıldı.