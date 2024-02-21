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        Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 15:53 Güncelleme: 21.02.2024 - 15:55
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        Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen istihbari çalışma sonucunda E.K'nin Kirazlıkçay Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

        Evde yapılan aramada 61 gram esrar il hassas terazi ele geçirildi, E.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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