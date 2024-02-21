Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen istihbari çalışma sonucunda E.K'nin Kirazlıkçay Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 61 gram esrar il hassas terazi ele geçirildi, E.K. gözaltına alındı.
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