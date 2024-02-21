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        Havza'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 16:36 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:49
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        Havza'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
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        Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Mehmetçik Meydanı'na konuşlandırılan kan bağış otobüsünde kan bağışları alındı.

        Kampanyaya, Kaymakamlık ve tüm kurumlar destek verdi.

        Kaymakamı Mustafa Ayvat, bağış otobüsünü ziyaret ederek Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ayvat, "Unutmayın ki kan bağışı acil bir ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaçtır ve tek kaynağı insandır. Zorda olan hastalarımıza yardımda bulunmak ve can kurtarmak bir insanlık görevi ve kutsal bir vazifedir. Bu bilinç ile tüm halkımızı kan vermeye davet ediyorum. Kan bağışı kabulü yarın da devam edecek." dedi.

        Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu da kan bağışı kabul çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

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