Samsun'da okul müdürünün darbedilmesine 3 gözaltı SAMSUN'da ilkokul müdürü ve Eğitim Bir-Sen Atakum İlçe Başkanı Fırat Şad (58), okuldan çıkıp otomobiline bindiği sırada 2 kişi tarafından saldırıya uğrayıp, darbedildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olay, Atakum ilçesinde, Hüseyin Avni Asal İlkokulu'nda dün meydana geldi. İddiaya göre, okul müdürü ve Eğitim Bir-Sen Atakum İlçe Başkanı Fırat Şad, okuldan çıkıp otomobiline bindi. Şad, emniyet kemerini takarken A.M.Ç. (17) ile A.Y.'nin (22) saldırısına uğradı. Şüpheliler, Şad'ın bindiği otomobilin kapısını açıp darbettikten sonra O.K.'nin (34) otomobiline binerek kaçtı. Başına darbe alan Şad, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. TRAFİKTE TARTIŞMIŞLAR Olayla ilgili çalışma başlatan polis, okul müdürünü darbeden A.M.Ç. ile otomobildeki Y.U. ve O.K.'yi yakalayıp gözaltına aldı. A.Y.'nin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. Bu arada, A.M.Ç.'nin ilk ifadesinde, okul müdürüyle trafikte tartıştıklarını bu yüzden darbettiğini söylediği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.02.2024 - 16:25 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:25 facebook

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