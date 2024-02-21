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        Polis memuru ile hastaneye getirdiği annesini 2 araç arasında sıkıştırıp, yaraladı; o anlar kamerada

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde annesini tedavi için hastaneye götüren ve otomobilinden indirip kapıyı açan polis memuru A.E.(40) ile bu sırada yoldan çekilmesi için korna basan minibüs sürücüsü G.S.(50) arasında tartışma çıktı. A.E. ile annesi, G.S'nin üzerlerine sürdüğü minibüs ile otomobil arasında sıkışıp yaralandı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken. G.S., gözaltına alındı. Olay, Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahllesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru A.E. , annesi Durdane E.'yi (72) tedavisi için hastaneye götürdü. Otomobilini park ettikten sonra kapıyı açıp annesini indirmek isteyen A.E. ile bu sırada yoldan çekilmesini isteyip kornaya basan minibüs sürücüsü G.S.arasında tartışma çıktı. Olayın devamında G.S., A.E. ile Durdane E.'yi üzerine sürdüğü minibüs ile otomobil arasında sıkıştırıp yaraladı. Yaralılar, tedavi için geldikleri hastanede tedaviye alınırken,. G.S. ise olay yerine sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alındı. O anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 17:06 Güncelleme: 21.02.2024 - 17:06
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        Polis memuru ile hastaneye getirdiği annesini 2 araç arasında sıkıştırıp, yaraladı; o anlar kamerada
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde annesini tedavi için hastaneye götüren ve otomobilinden indirip kapıyı açan polis memuru A.E.(40) ile bu sırada yoldan çekilmesi için korna basan minibüs sürücüsü G.S.(50) arasında tartışma çıktı. A.E. ile annesi, G.S'nin üzerlerine sürdüğü minibüs ile otomobil arasında sıkışıp yaralandı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken. G.S., gözaltına alındı. Olay, Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahllesi’nde dün meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru A.E. , annesi Durdane E.’yi (72) tedavisi için hastaneye götürdü. Otomobilini park ettikten sonra kapıyı açıp annesini indirmek isteyen A.E. ile bu sırada yoldan çekilmesini isteyip kornaya basan minibüs sürücüsü G.S.arasında tartışma çıktı. Olayın devamında G.S., A.E. ile Durdane E.’yi üzerine sürdüğü minibüs ile otomobil arasında sıkıştırıp yaraladı. Yaralılar, tedavi için geldikleri hastanede tedaviye alınırken,. G.S. ise olay yerine sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alındı. O anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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