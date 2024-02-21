Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Polis memuru ile hastaneye getirdiği annesini 2 araç arasında sıkıştırıp, yaraladı; o anlar kamerada (2)

        ADLİKONTROLLE SERBEST Samsun'un Atakum ilçesinde, polis memuru ile annesini çıkan tartışma sonrası üzerlerine sürdüğü minibüsle sıkıştırıp yaralayan ve gözaltına alınan G.S., çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 20:57 Güncelleme: 21.02.2024 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polis memuru ile hastaneye getirdiği annesini 2 araç arasında sıkıştırıp, yaraladı; o anlar kamerada (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADLİKONTROLLE SERBEST Samsun'un Atakum ilçesinde, polis memuru ile annesini çıkan tartışma sonrası üzerlerine sürdüğü minibüsle sıkıştırıp yaralayan ve gözaltına alınan G.S., çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Washington'a yeni büyükelçi atandı
        Washington'a yeni büyükelçi atandı
        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
        TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Somali Cumhurbaşkanı: Türkiye, 10 yıl denizlerimizi koruyacak
        Somali Cumhurbaşkanı: Türkiye, 10 yıl denizlerimizi koruyacak
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir?
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Öğrenci servisi kazasında 'kalp krizi' gizemi!
        Öğrenci servisi kazasında 'kalp krizi' gizemi!
        Google, yeni nesil yapay zeka modeli Gemma'yı duyurdu
        Google, yeni nesil yapay zeka modeli Gemma'yı duyurdu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Tarihinde ilk kez
        Tarihinde ilk kez
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        "Programımızı kararlılıkla uyguluyoruz"
        "Programımızı kararlılıkla uyguluyoruz"

        Benzer Haberler

        Samsun'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da budamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi öldü
        Samsun'da budamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi öldü
        Samsun'da okul müdürünü darbettikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da okul müdürünü darbettikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
        Polis memuru ile hastaneye getirdiği annesini 2 araç arasında sıkıştırıp, y...
        Polis memuru ile hastaneye getirdiği annesini 2 araç arasında sıkıştırıp, y...
        Samsun'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Havza'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Havza'da kan bağışı kampanyası düzenlendi