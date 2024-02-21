Polis memuru ile hastaneye getirdiği annesini 2 araç arasında sıkıştırıp, yaraladı; o anlar kamerada (2)

ADLİKONTROLLE SERBEST Samsun'un Atakum ilçesinde, polis memuru ile annesini çıkan tartışma sonrası üzerlerine sürdüğü minibüsle sıkıştırıp yaralayan ve gözaltına alınan G.S., çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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