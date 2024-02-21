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        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 23:01 Güncelleme: 21.02.2024 - 23:02
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        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak silahları piyasaya sürdüğü belirlenen N.T'nin ev ve iş yerine baskın düzenledi.

        Şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve 36 mermi ele geçirildi.

        Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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