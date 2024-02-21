Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

Şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve 36 mermi ele geçirildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak silahları piyasaya sürdüğü belirlenen N.T'nin ev ve iş yerine baskın düzenledi.

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