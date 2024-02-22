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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 09:39 Güncelleme: 22.02.2024 - 09:39
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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
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        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

        Ligdeki son 7 maçında üçer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyet alan Samsun ekibinin 30 puanı bulunuyor.

        Kırmızı-beyazlı ekip, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u yenerek küme düşme hattı ile arasında farkı açmak istiyor.

        Samsun ekibinde sarı kart cezalısı Alim Öztürk, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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