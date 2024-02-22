Samsunspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Ligdeki son 7 maçında üçer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyet alan Samsun ekibinin 30 puanı bulunuyor.
Kırmızı-beyazlı ekip, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u yenerek küme düşme hattı ile arasında farkı açmak istiyor.
Samsun ekibinde sarı kart cezalısı Alim Öztürk, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.
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