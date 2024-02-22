Samsun'da Öğretmenler Arası Floor Curling Turnuvası düzenlendi

Oluşturulan 2 kişilik takımların mücadele ettiği turnuvada Asarcık İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu.

Asarcık Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenler arasında iletişimi güçlendirmek ve motivasyonu artırmak amacıyla düzenlenen turnuvaya 11 takım katıldı.

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