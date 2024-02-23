Antrenmanda bacağı kırılan çocuğa hayranı olduğu yunus polislerinden ziyaret

Samsun'da antrenmanda bacağı kırılan 12 yaşındaki futbolcuya, hayranı olduğu yunus polisleri ziyaret ederek moral verdi.

Samsun Amatör Lig'de oynayan Çatalarmut Anadolu Gençlik Spor Kulübünde top koşturan minik Berat Keşli'nin bacağı antrenman sırasında kırıldı.

Bacağı alçıya alınan ve evinden dinlenen Berat'ın annesi Yasemin Keşli, Samsun Emniyet Müdürlüğüne elektronik posta göndererek, oğlunun yunus polislerini çok sevdiğini, kendisini ziyaret edip edemeyeceklerini sordu.

Bunun üzerine Berat'ı evinde ziyaret eden yunus ekibi, geçmiş olsun dileğinde bulundu, Berat ile 9 yaşındaki kardeşi Çınar'a hediyeler verdi.