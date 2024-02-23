Havza'da Türk Kızılay 115 Ünite kan bağışı topladı

Havza Kaymakamlığı, resmi kurumlar ile Türk Kızılay Havza Temsilciliği, Genç Kızılay Havza Şubesi ve Kızılay gönüllülerinin destek verdiği bağış çalışması sonucunda 115 ünite kan bağışı alındı.

Türk Kızılay tarafından ülke genelinde başlatılan ve azalan kan stoklarını tamamlamayı hedefleyen "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyası kapsamında Havza'da da kan bağışı kabul edildi.

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