Polis oğlu ile kendisini yaralayan minibüs şoföründen şikayetçi olan anne: Bizi öldürüyordu SAMSUN'da, polis memuru A.E. (40) ve annesi Dürdane E.'nin (72) üzerine minibüs sürüp yaralayan G.S. (50), adli kontrolle serbest bırakıldı. 'Trafiği tehlikeye düşürmek', 'Alkollü araç kullanmak', 'Tehdit' ve 'Hakaret' gibi suçlardan 25 suç kaydı bulunan G.S.'den şikayetçi olan Dürdane E. "Bizi öldürüyordu. Nasıl serbest bırakırlar?" dedi. Olay, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde 21 Şubat'ta meydana geldi. İddiaya göre, polis memuru A.E., kızı ve annesi Dürdane E.'yi tedavisi için hastaneye götürdü. Otomobiliyle durduktan sonra kapıyı açıp annesini indirmek isteyen A.E. ile bu sırada yoldan çekilmesini isteyip kornaya basan minibüs sürücüsü G.S. arasında tartışma çıktı. G.S., A.E. ile Dürdane E.'yi, üzerine sürdüğü minibüsle otomobil arasında sıkıştırıp yaraladı. Yaralılar, hastanede tedaviye alındı. G.S., bölgeye gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli, ifadesinde "Ben bir şey yapmadım. O geldi bana tabanca kabzasıyla vurdu. Ben ona vurmadım" dediği öğrenildi. G.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. G.S. hakkında 17'si 'Trafikte genel güvenliği tehlikeye sokmak' ve 'Alkollü araç kullanmak'tan olmak üzere, 'Tehdit' ve 'Hakaret' de dahil 25 suç kaydının olduğu belirtildi. 'RESMEN BİZİ ÖLÜME İTTİ' DHA'ya konuşan ve 19 Şubat'ta gözünden ameliyat olduğunu söyleyen Dürdane E., "Olay günü de kontrole gidiyordum. Torunumun da hastanede randevusu vardı. Arabayla hastaneye gittik. Oğlum yolda durdu, belimden ve dizlerimden rahatsız olduğum için inmem uzun sürüyor. Beni indirmek isterken minibüs şoförü hiç durmadan sürekli kornaya bastı. Elimle kendisine indiğimi söyledim. Ona rağmen kornaya basmaya devam etti. Oğlum yanına gitti, 'Annem yaşlı, inemiyor. Ben ona yardımcı oluyorum. Annemi indirip arabamı çekeceğim' demesine rağmen küfürlü konuştu. Sonra oğlum arabayı kenara çekti. Minibüs şoförü geri geri gelip arabamıza vurdu. Sonra tekrar geri geldi ve bu kez bizi ezmeye başladı. Bizi iki otomobil arasına sıkıştırdı. Resmen bizi ölüme itti. Oğlum o anda beni iteklemeseydi minibüsün altında kalırdım, çok korktum" diye konuştu. 'İNSANLIK MI BU' Oğlunun öldüğünü zannettiğini söyleyen Dürdane E., "Yerde kımıldamadan yatıyordu. Şüpheliyi serbest bırakmışlar, insanlık mı bu? Bizi az kalsın öldürüyordu. Bunu bize yapan, yarın başka birine de yapar. Birçok suç kaydı da varmış. Bu insanlığa sığar mı? Tutuklanmasını istiyorum, kendisinden davacıyım. Davamdan vazgeçmiyorum, biz ölebilirdik. Her yerimde ezikler var" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 12:30 Güncelleme: 23.02.2024 - 12:30 facebook

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