AK Parti'li Karaaslan'dan Berat Kandili mesajı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, af, merhamet ve mağfiret vesilesi, sabır ayı ramazan ayının müjdecisi Berat gecesine bir kez daha erişmenin gönül huzurunu ve manevi hazzını yaşadıklarını belirtti.

Berat Kandili'nin on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olduğuna işaret eden Karaaslan, "Bu özel gün, ruhumuza sıkıntı veren her türlü halden berat etmemiz için bir imkandır. Ramazan ayına bizi kalben ve zihnen hazırlayan Berat gecesini hakkıyla yaşamak tüm mümin kardeşlerimizle hepimizin ortak duasıdır. Toplumsal hayatımızda ve kültürümüzde ayrı yeri olan, affımızı ve manevi olarak arınmamızı dilediğimiz bu mübarek geceler, insanları birbirlerine yaklaştıran, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma duygularını zirveye çıkaran müstesna zaman dilimleridir." ifadelerini kullandı.

Tüm Müslüman aleminin ramazan ayına sıhhatle ulaşmasını dileyen Karaaslan, şunları kaydetti:

"Yüce Rabb'imden ülkemizi, milletimizi, İslam alemini ve tüm insanlığı her türlü afetten ve musibetten korumasını, İslam coğrafyasını ve yeryüzünü rahmeti ve bereketiyle kuşatmasını niyaz ediyorum. Gazze başta olmak üzere Filistin'de devam eden İsrail zulmünün bir an önce sona ermesini, dünyanın farklı yerlerindeki din kardeşlerimizin ve soydaşlarımızın yaşadığı acıların son bulmasını, tüm mazlumların karşı karşıya olduğu felaketlerden kurtuluşunu temenni ediyorum. Aziz milletimiz başta olmak üzere İslam aleminin Berat gecesini tebrik ediyor, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesini diliyorum. Vatanımız ve mukaddesatımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum." ​​​​​​​