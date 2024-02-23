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        1 milyon 253 bin liralık dolandırıcılığın şüphelisi bindiği otobüs durdurularak yakalandı

        SAMSUN'da, kendisini polis ve savcı olarak tanıttığı Necla A.'nın (65) 1 milyon 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını ve 53 bin 500 lirasını dolandıran I.E.A., Adana'ya giderken bindiği yolcu otobüsü durdurularak yakalandı. Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, Necla A.'yı arayıp kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheli, kadının kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini, suça karıştığını ve kurtaracağını söyledi. Söylenenlere inanan Necla A., değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan altın, bilezik, takı ve gram altın ile 53 bin 500 lirasını şüpheliye teslim etti ancak bir süre sonra dolandırıldığını fark edip, durumu polis bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin I.E.A. olduğunu belirledi. Şüphelinin Samsun'dan Adana'ya gittiğini tespit eden ekipler, içinde olduğu yolcu otobüsünü, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde durdurdu. Çaldığı ziynet eşyası ve parayla yakalanıp gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Emniyette çalınan eşyaları kendisine teslim edilen Necla A. ise "Allah'ım devletimize zeval vermesin. Samsun polisine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 15:40 Güncelleme: 23.02.2024 - 15:40
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        1 milyon 253 bin liralık dolandırıcılığın şüphelisi bindiği otobüs durdurularak yakalandı
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        SAMSUN'da, kendisini polis ve savcı olarak tanıttığı Necla A.'nın (65) 1 milyon 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını ve 53 bin 500 lirasını dolandıran I.E.A., Adana'ya giderken bindiği yolcu otobüsü durdurularak yakalandı. Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 2 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, Necla A.'yı arayıp kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheli, kadının kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini, suça karıştığını ve kurtaracağını söyledi. Söylenenlere inanan Necla A., değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan altın, bilezik, takı ve gram altın ile 53 bin 500 lirasını şüpheliye teslim etti ancak bir süre sonra dolandırıldığını fark edip, durumu polis bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin I.E.A. olduğunu belirledi. Şüphelinin Samsun'dan Adana'ya gittiğini tespit eden ekipler, içinde olduğu yolcu otobüsünü, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde durdurdu. Çaldığı ziynet eşyası ve parayla yakalanıp gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Emniyette çalınan eşyaları kendisine teslim edilen Necla A. ise "Allah'ım devletimize zeval vermesin. Samsun polisine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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