İnşaattan teleskopik direk çalan 2 şüpheli yakalandı SAMSUN'dainşaattan piyasa değeri 26 bin TL olan teleskopik direk çalan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'ndeki inşaata giren M.K. ile A.K., iddiaya göre piyasa değeri 26 bin TL olan teleskopik direk çalıp, kaçtı. İhbar sonrası polis, çalışma başlattı. Polis, şüphelileri ve direkleri sattıkları N.T.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Çalıntı malzemeler ele geçirilirken, soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 23.02.2024 - 17:24 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:24 facebook

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