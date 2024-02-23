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        İnşaattan teleskopik direk çalan 2 şüpheli yakalandı

        SAMSUN'dainşaattan piyasa değeri 26 bin TL olan teleskopik direk çalan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'ndeki inşaata giren M.K. ile A.K., iddiaya göre piyasa değeri 26 bin TL olan teleskopik direk çalıp, kaçtı. İhbar sonrası polis, çalışma başlattı. Polis, şüphelileri ve direkleri sattıkları N.T.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Çalıntı malzemeler ele geçirilirken, soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 17:24 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:24
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        İnşaattan teleskopik direk çalan 2 şüpheli yakalandı
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        SAMSUN'dainşaattan piyasa değeri 26 bin TL olan teleskopik direk çalan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'ndeki inşaata giren M.K. ile A.K., iddiaya göre piyasa değeri 26 bin TL olan teleskopik direk çalıp, kaçtı. İhbar sonrası polis, çalışma başlattı. Polis, şüphelileri ve direkleri sattıkları N.T.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Çalıntı malzemeler ele geçirilirken, soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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