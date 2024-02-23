AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "AK Parti, 100 yılda yapılamayacakları 20 yıla sığdırdı. AK Parti olarak önümüzde daha yürünecek yol, yapılacak nice işlerimiz, hayata geçecek projelerimiz ve gerçekleştirilecek onlarca, yüzlerce, binlerce hayalimiz var." dedi.

Karaaslan, partisinin Çarşamba İlçe Başkanlığının seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Samsun'da çok önemli projelere imza atacaklarını söyledi.

Samsun'un şanslı bir şehir olduğunu belirten Karaaslan, "Yerel yönetimlerde bir duayen olan Yusuf Ziya Yılmaz'ın bu şehre çok büyük katkısı oldu. Arkasından Zihni Şahin ve Mustafa Demir de Samsun'a değer katacak nice projeleri hayata geçirdi. Bugün onlardan bayrağı devralacak Halit Doğan ile inşallah Cumhur İttifakı olarak 18. kez zaferle bu süreçten çıkacağız. İnşallah Samsun'umuzu, Türkiye Yüzyılı'nın lider şehri haline getireceğiz." diye konuştu.

Belediye başkan adaylarına destek isteyen Karaaslan, şöyle devam etti:

"Bu zafer sizin desteğiniz olmadan olmaz. Birlikte yürüyoruz bu yolda. Mahalle teşkilatımızla, evinin kapısını kilitleyip, 'Ben çalışmaya gidiyorum' deyip gece yarılarına kadar çalışan değerli ve fedakar kadın kollarımızla birlikte yürüyoruz. Bu yolda çok değerli gençlerimizle yürüyoruz. Ana kadememiz ile bütün teşkilatlarımızla birlikte yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partimizle birlikte yürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin omuz omuza dik duruşu var ya. İşte onun en güzel örneğini Samsun'da bizler de gerçekleştiriyoruz. Türkiye çok zor zamanlardan geçti. Kimse bunları kolaymış gibi anlatmasın. Türkiye çok büyük eşiklerden geçti. Kimse bunları, 'Aman canım sen de' diyerek hafife almaya çalışmasın. Bütün bu yaşananların ardından her bir üzüntünün, sıkıntının, acının ardından güçlenerek çıkabildiysek, öldürmeyen Allah bizi güçlendirmiş ve her seferinde gücümüze güç katarak bu sınavlardan çıkabildiysek, önümüzde çok daha aydınlık bir dönem var ve o dönemin adı Türkiye Yüzyılı'dır."

Karaaslan, İstanbul'u, Ankara'yı, Antalya'yı, İzmir'i, Türkiye'nin bütün şehirlerini yeniden hizmet ve eserle buluşturmak istediklerine dikkati çekerek, "AK Parti, 100 yılda yapılamayacakları 20 yıla sığdırdı. AK Parti olarak önümüzde daha yürünecek yol, yapılacak nice işlerimiz, hayata geçecek projelerimiz ve gerçekleştirilecek onlarca, yüzlerce, binlerce hayalimiz var. Her annenin çocuğu için kurduğu hayal, bizim de hayalimiz. Her eşin birbiri için kurduğu hayal, bizim de hayalimiz. Bunun için güçlü olmak zorundayız. Bunun için büyük olmak zorundayız. Bunun için hep birlikte yol yürüyüp, omuz omuza durup, gücümüze güç katmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Açılışta AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan ile Çarşamba Belediye Başkan adayı Ender Gür de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı yapıldı.