Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "AK Parti, 100 yılda yapılamayacakları 20 yıla sığdırdı. AK Parti olarak önümüzde daha yürünecek yol, yapılacak nice işlerimiz, hayata geçecek projelerimiz ve gerçekleştirilecek onlarca, yüzlerce, binlerce hayalimiz var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 17:14 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Karaaslan, Samsun'da seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "AK Parti, 100 yılda yapılamayacakları 20 yıla sığdırdı. AK Parti olarak önümüzde daha yürünecek yol, yapılacak nice işlerimiz, hayata geçecek projelerimiz ve gerçekleştirilecek onlarca, yüzlerce, binlerce hayalimiz var." dedi.

        Karaaslan, partisinin Çarşamba İlçe Başkanlığının seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Samsun'da çok önemli projelere imza atacaklarını söyledi.

        Samsun'un şanslı bir şehir olduğunu belirten Karaaslan, "Yerel yönetimlerde bir duayen olan Yusuf Ziya Yılmaz'ın bu şehre çok büyük katkısı oldu. Arkasından Zihni Şahin ve Mustafa Demir de Samsun'a değer katacak nice projeleri hayata geçirdi. Bugün onlardan bayrağı devralacak Halit Doğan ile inşallah Cumhur İttifakı olarak 18. kez zaferle bu süreçten çıkacağız. İnşallah Samsun'umuzu, Türkiye Yüzyılı'nın lider şehri haline getireceğiz." diye konuştu.

        Belediye başkan adaylarına destek isteyen Karaaslan, şöyle devam etti:

        "Bu zafer sizin desteğiniz olmadan olmaz. Birlikte yürüyoruz bu yolda. Mahalle teşkilatımızla, evinin kapısını kilitleyip, 'Ben çalışmaya gidiyorum' deyip gece yarılarına kadar çalışan değerli ve fedakar kadın kollarımızla birlikte yürüyoruz. Bu yolda çok değerli gençlerimizle yürüyoruz. Ana kadememiz ile bütün teşkilatlarımızla birlikte yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partimizle birlikte yürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin omuz omuza dik duruşu var ya. İşte onun en güzel örneğini Samsun'da bizler de gerçekleştiriyoruz. Türkiye çok zor zamanlardan geçti. Kimse bunları kolaymış gibi anlatmasın. Türkiye çok büyük eşiklerden geçti. Kimse bunları, 'Aman canım sen de' diyerek hafife almaya çalışmasın. Bütün bu yaşananların ardından her bir üzüntünün, sıkıntının, acının ardından güçlenerek çıkabildiysek, öldürmeyen Allah bizi güçlendirmiş ve her seferinde gücümüze güç katarak bu sınavlardan çıkabildiysek, önümüzde çok daha aydınlık bir dönem var ve o dönemin adı Türkiye Yüzyılı'dır."

        Karaaslan, İstanbul'u, Ankara'yı, Antalya'yı, İzmir'i, Türkiye'nin bütün şehirlerini yeniden hizmet ve eserle buluşturmak istediklerine dikkati çekerek, "AK Parti, 100 yılda yapılamayacakları 20 yıla sığdırdı. AK Parti olarak önümüzde daha yürünecek yol, yapılacak nice işlerimiz, hayata geçecek projelerimiz ve gerçekleştirilecek onlarca, yüzlerce, binlerce hayalimiz var. Her annenin çocuğu için kurduğu hayal, bizim de hayalimiz. Her eşin birbiri için kurduğu hayal, bizim de hayalimiz. Bunun için güçlü olmak zorundayız. Bunun için büyük olmak zorundayız. Bunun için hep birlikte yol yürüyüp, omuz omuza durup, gücümüze güç katmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

        Açılışta AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan ile Çarşamba Belediye Başkan adayı Ender Gür de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından seçim koordinasyon merkezinin açılışı yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında flaş karar!
        6 yaşındaki çocuğa istismar davasında flaş karar!
        Icardi PFDK'ye sevk edildi!
        Icardi PFDK'ye sevk edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        En kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu
        En kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İşte Fenerbahçe'nin rakibi!
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        Sinemaya fütürist müdür
        Sinemaya fütürist müdür
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        Kalp ve alev emojili mesaja "tacizden" hapis talebi!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        G.Saray'ı eleyen S.Prag'a dev rakip!
        Bir bakışta Union Saint-Gilloise!
        Bir bakışta Union Saint-Gilloise!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Eşini ve 2 kızını öldürdü!
        240 milyon yıllık ejderha fosili heyecan yarattı
        240 milyon yıllık ejderha fosili heyecan yarattı
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Ürfi Çetinkaya'nın yönettiği suç örgütünün 20 milyar liralık mal varlığına tedbir konuldu
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        Yıldızların yaldızları döküldü!
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        20 yıl sonra ilk kez panda kiralanıyor
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?

        Benzer Haberler

        Samsun'da inşaattan hırsızlıkla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı
        Samsun'da inşaattan hırsızlıkla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı
        İnşaattan teleskopik direk çalan 2 şüpheli yakalandı
        İnşaattan teleskopik direk çalan 2 şüpheli yakalandı
        1 milyon 253 bin liralık dolandırıcılığın şüphelisi bindiği otobüs durdurul...
        1 milyon 253 bin liralık dolandırıcılığın şüphelisi bindiği otobüs durdurul...
        Samsun'da kendisini savcı olarak tanıtıp 1 milyon 250 bin liralık dolandırı...
        Samsun'da kendisini savcı olarak tanıtıp 1 milyon 250 bin liralık dolandırı...
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        AK Parti'li Karaaslan'dan Berat Kandili mesajı:
        AK Parti'li Karaaslan'dan Berat Kandili mesajı: